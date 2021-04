MILENKOVIC, A Genova per fare una grande partita

Nikola Milenkovic ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina. Queste le sue parole: "Sono tornato in anticipo dalla Nazionale, oggi sono tornati altri compagni. Ricominciamo a lavorare e a preparare la partita di sabato. Poi ci saranno queste ultime 10 partite: è molto importante fare bene a partire da sabato. Il Genoa? Una squadra difficile da affrontare, soprattutto a Genova. Ma stiamo lavorando per quello e per fare quello che chiede il mister, pronti a fare una grande partita. Vlahovic? È arrivato oggi carico, vuole fare una grande partita e gol contro il Genoa. Speriamo di fare tutti una bella parttia".