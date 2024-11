MILAN, Trauma cranico Morata dopo scontro in allenamento

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - Forte trauma cranico per Alvaro Morata in uno scontro di gioco oggi in allenamento. L'attaccante del Milan è stato prontamente portato in ospedale dove è stata effettuata una risonanza, con esito negativo. "Ora Alvaro sta meglio e rimarrà in ospedale per essere monitorato, come da prassi in questi casi", fa sapere il club rossonero. (ANSA).