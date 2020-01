MILAN-SPAL, Le formazioni ufficiali della sfida

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PRENDE QUOTA LA COPPIA VLAHOVIC-CUTRONE Dopo la rifinitura di oggi pomeriggio al Franchi, le scelte di Iachini sembrano orientate a confermare la coppia Vlahovic-Cutrone che nell'ultimo spezzone di gara con la Spal ha convinto il tecnico e gli addetti ai lavori. Domani contro l'Atalanta dunque, secondo... Dopo la rifinitura di oggi pomeriggio al Franchi, le scelte di Iachini sembrano orientate a confermare la coppia Vlahovic-Cutrone che nell'ultimo spezzone di gara con la Spal ha convinto il tecnico e gli addetti ai lavori. Domani contro l'Atalanta dunque, secondo... NOTIZIE DI FV LIROLA, CHE EMOZIONE IL GOL. LA TESTA È GIÀ A NAPOLI Queste le parole in zona mista di Pol Lirola nel post partita di Fiorentina-Atalanta: “Oggi non ci sono parole per descrivere la sensazione che ho provato quando è entrata la palla: la città meritava una vittoria così, ci godiamo la vittoria ma da... Queste le parole in zona mista di Pol Lirola nel post partita di Fiorentina-Atalanta: “Oggi non ci sono parole per descrivere la sensazione che ho provato quando è entrata la palla: la città meritava una vittoria così, ci godiamo la vittoria ma da... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 15 Gennaio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi