MILAN-ROMA, Le formazioni ufficiali della sfida delle 18.30

Alle 18.30 scenderanno in campo per questo turno a singhiozzo della serie A (visti i rinvii) Milan-Roma per uno scontro d'alta quota. Il Milan cercherà di approfittare della sosta forzata dell'Inter per rifarsi sotto in classifica (l'Inter è comunque irraggiungibile a quota 46, i rossoneri secondi a 42). Se dovesse perdere tra l'altro il Milan potrebbe essere raggiunto stasera dal Napoli impegnato in notturna a Torino. In attesa anche del risultato della sfida Sassuolo-Genoa ancora in corso, ecco dunque le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori Pioli e Mourinho

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Saelemaekers; Giroud. All: Pioli.

Roma (3-5-2) - Rui Patricio; Smalling, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All: Mourinho.