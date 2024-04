MILAN-INTER, Finisce 1-2: per i nerazzurri è Scudetto

FirenzeViola.it

Per la prima volta nella storia del calcio italiano, con un finale non certo per i deboli di cuore, un derby di Milano assegna lo scudetto. Per la ventesima volta nella sua storia, l'Inter è campione d'Italia. I nerazzurri superano col risultato di 2-1 il Milan, per la sesta volta di fila - eguagliato il record di vittorie fissato nel dopoguerra - e conquistano il tricolore con cinque giornate d'anticipo.