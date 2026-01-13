Milan, Fullkrug subito ko: frattura al dito di un piede, un mese di stop

vedi letture

C'è già la sfortuna tra Niclas Fullkrug e la sua parentesi al Milan. Secondo quanto riporta SportMediaset, infatti, il centravanti rossonero - in campo domenica al Franchi contro la Fiorentina - si è rotto il dito di un piede e rimarrà fuori almeno fino a metà febbraio. Ipotizzando un mese esatto di stop, il rientro di Fullkrug potrebbe avvenire a Pisa, il 15 febbraio: praticamente certa la sua assenza per le prossime cinque gare dei rossoneri, ad iniziare dalla sfida al Como del 15 gennaio.