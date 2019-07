MILAN, Fissato il prezzo per Cutrone: 25 milioni

Spiega Tuttosport che il Milan ha fissato il prezzo di Patrick Cutrone: 25 milioni di euro. Con una cifra di questa portata, la punta italiana potrà lasciare e trovare un nuovo club. In passato c'era stato con forza il Torino, oltre ad interessamenti della Fiorentina, sul giocatore ma recentemente non ci sono stati affondi. Il Milan, così, se dovesse cederlo, andrebbe a caccia di una nuova punta mentre la sensazione è che André Silva sia diretto verso la conferma in rossonero.