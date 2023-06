MILAN, Fatta per Tonali al Newcastle: domani le visite

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giuseppe Riso, agente di Sandro Tonali, ha lasciato ora Palazzo Parigi a Milano, dove ha incontrato Steve Nickson, capo scout del Newcastle. L'agente è in partenza per la Romania per incontrare il giocatore, impegnato con la Nazionale Under 21 per l'Europeo, con gli azzurrini che esordiranno stasera con la Francia. Nella giornata di domani il centrocampista svolgerà le visite mediche con il club inglese e successivamente firmerà il contratto che lo legherà ai Magpies per i prossimi 5 anni. Tonali andrà a guadagnare 8 milioni di euro a stagione, mentre al Milan andranno 80 milioni, per un'operazione che adesso può considerarsi chiusa. Mancano solo gli annunci ufficiali, ma l'avventura di Sandro Tonali al Milan è terminata. A riportarlo è TMW.