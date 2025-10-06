Milan-Como in Australia, la Uefa dice sì: "Ma in via eccezionale"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - La Uefa dice sì alla disputa di Milan-Como all'estero, "ma in via eccezionale" e in considerazione delle "lacune normative a livello globale". Con la decisione dell'Esecutivo della confederazione europea, è dunque piu' vicina la possibilita' di giocare la partita della 24/a giornata in Australia, come ipotizzato dalla Lega di serie A. Perche' il progetto diventi operativo, mancano l'ok della Fifa e della federazione australiana. Il via libera "in via eccezionale" della Uefa riguarda oltre che Milan-Como anche Villareal-Barcellona, da disputare a Miami. La Uefa ha confermato "la sua opposizione alle partite di campionato nazionali disputate all'estero", ma le due richieste sono state "approvate in via eccezionale a causa delle lacune normative a livello globale".

La Uefa si è impegnata a inserire "l'integrità delle competizioni nazionali e la prospettiva dei tifosi nelle prossime regole Fifa". Dopo la riunione del suo Comitato esecutivo a Tirana il mese scorso, fa sapere la Uefa, la confederazione "ha avviato ulteriori consultazioni con le parti interessate per valutare la portata delle implicazioni della questione, a seguito delle richieste ricevute dalle federazioni calcistiche spagnola e italiana. Tale consultazione ha confermato la diffusa mancanza di sostegno, già sollevata da tifosi, altre leghe, club, giocatori e istituzioni europee, in merito al concetto di partite di campionato nazionali trasferite all'estero". "

Tuttavia - prosegue l'Uefa -, dato che il quadro normativo Fifa pertinente, in fase di revisione, non è sufficientemente chiaro e dettagliato, il Comitato esecutivo ha preso a malincuore la decisione di approvare, in via eccezionale, le due richieste. La Uefa contribuirà al lavoro in corso condotto dalla Fifa per garantire che le future regole rispettino l'integrità delle competizioni nazionali e lo stretto legame tra club, tifosi e comunità locali. Parallelamente - conclude la Uefa -, tutte le federazioni hanno confermato il loro impegno a collaborare con la Uefa prima di presentare qualsiasi richiesta futura. Così facendo, hanno espresso la loro determinazione collettiva a salvaguardare gli interessi più ampi del calcio europeo". (ANSA).