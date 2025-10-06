Fiorentina tra serie A, Conference e Coppa Italia: date e orari delle gare fino gennaio
La Lega serie A oggi pomeriggio ha ufficializzato date e orari delle partite fino a gennaio ed anche quelle della Coppa Italia. Ecco dunque tutti gli impegni della Fiorentina dopo la pausa per le nazionali, comprese le gare di Conference e l'ottavo di Coppa, fino a fine gennaio:
19 ottobre (domenica) ore 20.45 Milan-Fiorentina
23 ottobre (giovedì) ore 18.45 Rapid Vienna-Fiorentina (Conference)
26 ottobre (domenica) ore 18 Fiorentina-Bologna
29 ottobre (mercoledì) ore 20.45 Inter-Fiorentina
2 novembre (domenica) ore 15 Fiorentina-Lecce
6 novembre (giovedì) 18.45 Mainz-Fiorentina (Conference)
9 novembre (domenica) ore 15 Genoa-Fiorentina
Ultima sosta per le Nazionali
22 novembre (sabato) ore 18 Fiorentina-Juventus
27 novembre (giovedì) ore 21 Fiorentina-Aek (Conference)
30 novembre (domenica) ore 18 Atalanta-Fiorentina
6 dicembre (sabato) ore 15 Sassuolo-Fiorentina
11 dicembre (giovedì) ore 18.45 Fiorentina-Dinamo Kiev (Conference)
14 dicembre (domenica) ore 15 Fiorentina-Verona
18 dicembre (giovedì) ore 21 Losanna-Fiorentina (ultima gara della League Phase di Conference)
21 dicembre (domenica) ore 18 Fiorentina-Udinese
27 dicembre (sabato) ore 12.30 Parma-Fiorentina
4 gennaio (domenica) ore 15 Fiorentina-Cremonese
7 gennaio (mercoledì) ore 20.45 Lazio-Fiorentina
11 gennaio (domenica) ore 15 Fiorentina-Milan
18 gennaio (domenica) ore 15 Bologna-Fiorentina
24 gennaio (sabato) ore 18 Fiorentina-Cagliari
27 gennaio (martedì) ore 21 Fiorentina-Como (ottavi di Coppa Italia)
