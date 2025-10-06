Giuffredi sulla crisi della Fiorentina "Non me l'aspettavo visto tecnico e acquisti. Ma resto ottimista"

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Fabiano Parisi della Fiorentina, ha parlato a margine del Palermo Football Meeting a “La Braciera in Villa”, evento organizzato da Conference403 con il patrocinio dell’ARS e del Comune di Palermo. Tra gli altri temi ha risposto anche sulla crisi della Fiorentina:

"Onestamente non me l’aspettavo, perché la Fiorentina in estate ha preso un allenatore importante e ha fatto degli acquisti importanti. Non mi aspettavo il secondo peggior inizio della sua storia. Questo non vuol dire che i viola non debbano guardare in positivo. A volte basta una partita per cambiare una stagione, magari sarà la prossima col Milan. Questo inizio non deve precludere ottimismo e fiducia. La Fiorentina ha un allenatore bravo, una dirigenza seria e giocatori di qualità. Io resto ottimista".

Poi parla anche delle squadre che erano su Sebastiano Esposito, suo assistito, riducendo le contendenti a Parma e Cagliari, che poi l'ha spuntata, e non la Fiorentina: "La trattativa con il Cagliari nasce a giugno, poi è subentrato il Parma e c’è stato un testa a testa fino all’ultimo secondo nello scegliere la destinazione finale. Il nostro lavoro è seguire anche le volontà dei giocatori. Seba, in quel caso, voleva andare fortemente al Cagliari e noi l’abbiamo accontentato. Io accontento un giocatore se condivido la scelta. Se non la condivido, il giocatore va dove dico io e non dove dice lui. Se sono d'accordo evito una bella litigata, per il suo bene".