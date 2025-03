Milan, bufera su Conceicao: il suo portavoce si dimette dopo le indiscrezioni

Francisco Empis, portavoce di Sérgio Conceição, ha rassegnato le dimissioni dopo aver diffuso indiscrezioni sul presunto malcontento del tecnico portoghese riguardo alla situazione del Milan. In una nota ufficiale, riportata da Gazzetta.it, il portavoce ha dichiarato:

"Nessuno dei punti diffusi è stato convalidato dall'allenatore Sérgio Conceição, né hanno valore vincolante per lui come professionista. Per l'errore commesso e per il danno arrecato alla sua reputazione, rassegno immediatamente le mie dimissioni dal mio incarico".

Le indiscrezioni e il caso mediatico:

La vicenda è esplosa dopo che, nella serata di ieri, Empis ha inviato a diversi giornalisti alcuni messaggi in cui descriveva il presunto malumore di Conceição su più fronti. Tra le criticità segnalate figuravano la struttura di Milanello, ritenuta non all’altezza di un club di vertice, e la preparazione atletica della squadra sotto Paulo Fonseca, giudicata insufficiente. Inoltre, veniva evidenziata una scarsa dedizione da parte di alcuni giocatori.

Le accuse più pesanti erano però rivolte alla dirigenza, accusata di mancanza di una direzione chiara nel progetto tecnico, con operazioni di mercato troppo lente e l’assenza di una figura autoritaria nella gestione del gruppo. Nel mirino anche il proprietario Gerry Cardinale, la cui prolungata assenza da Milano è stata indicata come segnale di scarso coinvolgimento nel club.

Le dichiarazioni hanno generato grande clamore, portando Empis a fare un passo indietro con le dimissioni. Resta ora da capire se l’episodio avrà ripercussioni interne o se il Milan sceglierà di voltare pagina senza ulteriori sviluppi.