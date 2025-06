Valzer panchine, positivo l'incontro tra Comolli e Tudor: il croato è vicino a restare alla Juve

vedi letture

C'è anche Igor Tudor nel bel mezzo del valzer di allenatori che sta tenendo banco in questi giorni in Serie A. Ma il tecnico croato, dopo essere stato accostato a più club, tra cui la Fiorentina, dalle ultime ore è più vicino alla permanenza alla Juventus. Il primo incontro tra il tecnico e il nuovo dirigente bianconero Comolli, avvenuto in giornata, secondo quanto riportato da TMW è stato positivo e si va dunque sempre più verso la conferma sulla panchina della Vecchia Signora.

Il percorso nel Mondiale per Club, ormai alle porte, potrebbe avere un peso in caso di risultato estremamente negativo, ma ad oggi la cosa certa è che la Juventus ha messo da parte l'idea di cercare un sostituto per la panchina: per adesso non verranno fatto ulteriori sondaggi con altri allenatori.