Ex viola, destini incrociati per Belotti e Cabral: sul Gallo anche 4 club italiani

Mentre Arthur Cabral sembra sempre più vicino all’addio al Benfica, anche per l'uscita del brasiliano, la situazione di Andrea Belotti appare diversa. L’attaccante italiano, 31 anni, autore di 4 reti in 754 minuti giocati, è approdato al club portoghese lo scorso febbraio con un prestito secco. Secondo quanto riportato dal quotidiano lusitano A BOLA, per il Gallo ci sarebbero delle possibilità che possa rimanere con le Aquile anche nella prossima stagione.

In base all'accordo di gennaio, il Como – proprietario del cartellino fino al 2026 – dovrebbe ritornare sulle rive del lago dopo il Mondiale per Club. Tuttavia, il rendimento di Belotti, campione d’Europa con l’Italia nel 2021, avrebbe convinto la dirigenza del club portoghese. Pur avendo avuto meno spazio rispetto a Pavlidis, il 'Gallo' è partito titolare in sei delle 22 gare disputate. Inoltre, il Como non sembra intenzionato a ostacolare un’eventuale permanenza a Istanbul.

Anzi, secondo la testata portoghese, il club lariano sarebbe disposto a cederlo a titolo definitivo per una cifra intorno al milione di euro. Va detto, però, che il Benfica non è l’unica squadra interessata: anche alcune formazioni italiane – tra cui Genoa, Parma, Lecce e il Bari (in Serie B) – stanno monitorando la situazione e valutano un possibile affondo. Anche dalla Ligue 1 francese arrivano segnali di interesse per l’attaccante. Al momento, comunque, il Benfica non ha ancora preso una decisione definitiva. Ma se Cabral dovesse davvero lasciare il club, allora le chance per una conferma di Belotti aumenterebbero notevolmente.