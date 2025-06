Biasin difende Palladino: "Maltrattato da alcuni dirigenti, trattamento ingeneroso"

Fabrizio Biasin sta con Raffaele Palladino. Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista ha detto la sua sull'addio dell'ex tecnico della Fiorentina: "Per me ha mostrato di essere un buon allenatore, che può allenare a certi livelli. La sua è stata una stagione altalenante ma è stato un filo maltrattato dai suoi dirigenti secondo me. Non ho capito perché ha subito tutto questo, per me è stato un trattamento ingeneroso".