Milan-Bologna, caos Marcenaro-Fabbri: possono essere fermati entrambi

La domenica sera di Serie A e in particolare Milan-Bologna sono state caratterizzate da un caso arbitrale nel finale della sfida vinta 1-0 dai rossoneri: l'arbitro Matteo Marcenaro ha valutato infatti dal campo un intervento di Freuler su Nkunku da rigore, salvo poi essere richiamato dal Var e aver cancellato la sua decisione: al netto dello sfogo da bordo campo di Max Allegri con tanto di giacca tolta e a muso duro con il quarto uomo, dovrebbero arrivare seri provvedimenti per Marcenaro e Michael Fabbri (Var dell'incontro di San Siro).

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, all'Aia (Associazione Italiana Arbitri) non è andato giù lo strafalcione commesso ieri dalla designazione arbitrale. In particolare Fabbri è finito nel mirino del giudizio negativo, visto che ha richiamato Marcenaro - direttore di gara - dal prato del Meazza per mostrargli il contatto tra Nkunku e Freuler al monitor dedicato. Il secondo contatto dell'episodio in questione, e non il primo tra Lucumi e l'ex Chelsea. Molto più chiaro ed evidente.

Bocciato in particolar modo il VAR di Milan-Bologna, insomma, ma entrambi i protagonisti dovrebbero essere fermati secondo la Rosea. Per Fabbri si parlerebbe di almeno un paio di giornate, ma non è da escludere che possa dirigere qualche gara in campo. Marcenaro invece potrebbe invece essere stoppato solamente un turno.