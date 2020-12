MIL-PAR, Hernadez riacciuffa i ducali: è 2-2

Rallenta a sorpresa il Milanin casa che però riaciuffa il Parma all'ultimo tuffo grazie ad una doppietta di Theo Hernandez. Subito in svantaggio al 13' ad opera di Hernani, il Var ha annullato al 23' il gol di Castillejo del possibile pari. Al 56' il Parma raddoppia con Kurtic ed Hernadez due minuti dopo è bravo a spegnere gli entusiasmi dei ducali, riacciuffati a tempo scaduto sempre da Hernandez che fissa il 2-2. In classifica ora il Milan è quota 27, a soli 3 punti dall'Inter e 4 da Napoli e Juve. Il Parma, che assaporava già il grande balzo in classifica guadagna comun que un punto importante, approfittando della sconfitta di tutte le dirette rivali per la salvezza. Fiorentina quartultima a quota 9 ma la classifica in zona salvezza resta molto corta.

Milan 27, Inter 24, Napoli 23 (-1), Juventus 23, Sassuolo 22, Roma 21, Hellas Verona 19, Atalanta 17, Lazio 17, Udinese 13, Cagliari 12, Bologna 12, Sampdoria 11, Benevento 11, Parma 11, Spezia 10, Fiorentina 9, Torino 6, Genoa 6, Crotone 5