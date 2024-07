MIKAUTADZE, Il bomber georgiano di Euro24 va al Monaco

FirenzeViola.it

Bluff di una competizione europea o rimpianto per le squadre italiane in cerca di un bomber? Cosa sarà Georges Mikautadze ce lo dirà soltanto il tempo, ma quel che è certo è che per lui, dopo l'esperienza al Metz, si prospetta una permanenza in Francia, più precisamente al Monaco. Secondo quanto riportato da SkySport il club del principato ha beffato tutte le concorrenti assicurandosi uno dei migliori giocatori visti all'Europeo in Germania, nonché capocannoniere della competizione (almeno momentaneamente).