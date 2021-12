MIHAJLOVIC, Perso soltanto per episodi ed errori

Sinisa Mihajlovic ha parlato così a DAZN dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "Abbiamo preso due gol su due palle inattive, non abbiamo rischiato quasi nulla. Sicuramente potevamo non sbagliare ma abbiamo fatto due gol con due bellissime azioni. Loro hanno avuto più possesso palla ma lo sapevamo e non abbiamo rischiato quasi nulla, poi gli episodi ci sono andati contro. Io sono contento della prestazione, la squadra ha giocato".

Le prestazioni dei subentranti?

"Abbiamo giocatori giovani e bravi, però siamo un po' corti, siamo alla terza partita in una settimana. Quelli che hanno giocato oggi hanno fatto bene. Si va avanti, l'importante è che la squadra sia viva: il campionato è lungo, le partite si possono vincere, perdere o pareggiare come diceva Boskov. Ma ho poco da dire ai miei ragazzi".

Le scelte iniziali?

"Hickey ha giocato sempre e non aveva ancora recuperato dalla partita precedente, non aveva più di 15 minuti nelle gambe. Per me sono tutti importanti e Dijks ha ripagato la mia fiducia. Sapendo che De Silvestri non aveva 90 minuti nelle gambe ho calcolato anche chi sarebbe entrato nel secondo tempo".

Arnautovic torna alla prossima?

"Io ci spero, poi non so cosa succede. Barrow ha già fatto diverse partite da prima punta, ovviamente ha caratteristiche diverse da Arnautovic, ma Musa si è sacrificato bene in fase difensiva".