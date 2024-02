MIHAJLOVIC, Il ricordo della Fiorentina sui social

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Avrebbe compiuto 55 anni, oggi, Sinisa Mihajlovic. E la Fiorentina, così come tutte le altre squadre italiane in cui ha giocato o allenato, ricorda sul proprio profilo Instagram l'ex difensore e tecnico serbo, scomparso il 16 dicembre 2022 per una leucemia. Mihajlovic, sulla panchina viola nella stagione 2010-11, a Firenze non raccolse grandi risultati ma viene sempre ricordato per la professionalità e passione mostrata anche in quell'annata difficile. Ecco il saluto della Fiorentina: