MIHAJLOVIC, Con la Fiorentina non ci fu partita

Nella conferenza stampa di presentazione della partita contro lo Spezia, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha tirato in ballo anche la partita contro la Fiorentina: "Con Fiorentina, Torino e Juve quasi non c'è stata partita. Abbiamo vinto col Sassuolo e abbiamo raggiunto i 27 punti. Dopo di che è arrivato il Covid, ed è successo quel che è successo. Io sono convinto che se avessimo potuto allenarci bene come è stato per il girone di andata. con Cagliari e Verona non avremmo mai perso. In conclusione, le prime tre sconfitte sono derivare da nostri demeriti, le altre sono state dovute a una situazione difficile da gestire. Con l'Empoli, invece, abbiamo fatto un passo in avanti e in ultimo, con la Lazio, ho cercato di rimettere la partita in sesto dopo lo svantaggio ma non ci siamo riusciti. Non abbiamo mai cercato alibi, e non lo faremo ora. Abbiamo tempo per fare bene, ma dobbiamo iniziare domani".