MESSI, Bati unico argentino con più gol al Mondiale

Lionel Messi entra nella storia non solo perché permette alla sua Argentina di restare in corsa per un passaggio agli ottavi del Mondiale in Qatar, ma anche per aver raggiunto il numero di gol di Diego Maradona ai Mondiali (otto), con solo Gabriel Batistuta (10) che ha fatto meglio per l'Argentina nel torneo. Messi è anche sia il giocatore più giovane (18 anni 357 giorni contro la Serbia nel 2006) che il più anziano (35 anni 155 giorni contro il Messico oggi) ad aver segnato e fornito un assist in una singola partita di Coppa del Mondo dal 1966. Entrambi i dati sono riportati da Opta.