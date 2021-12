MERCATO, Scamacca-Mayoral, gli affari si complicano

Nell'edizione odierna la Nazione fa il punto anche sul mercato della Fiorentina, concentrandosi sulla ricerca di un centravanti che potrebbe portare i viola ad investire già a gennaio, indipendentemente dagli sviluppi del caso Vlahovic. I nomi caldi sono quelli di Gianluca Scamacca e di Borja Mayoral, due affari diversi che però sembrano essersi complicati negli ultimi giorni. Come riporta la Nazione, è probabile che domenica prossima, in occasione del match tra Fiorentina e Sassuolo, i dirigenti dei due club si ritrovino per parlare dell'attaccante classe '99 del Sassuolo (e eventualmente anche di Berardi), ma i neroverdi non sembrano abbassare le richieste. Oltre alla Fiorentina su Scamacca si è registrata l'attenzione dell'Inter, che avrebbe offerto 15/18 milioni, cifra giudicata troppo bassa dal Sassuolo. In altre parole, il Sassuolo – scrive la Nazione– se la Fiorentina busserà alla sua porta, risponderà che una trattativa per Scamacca può aprirsi solo sulla base di 36/40 milioni.

Pista più complicata anche per Borja Mayoral: l'attaccante spagnolo sarebbe sicuramente un investimento più contenuto ma, vista l'ottima prestazione in Conference League e le parole di stima di José Mourinho, adesso non sembra più un oggetto estraneo alla Roma e la sua ritrovata importanza nella rosa giallorossa farà inevitabilmente alzare le richieste economiche e di spazio del giocatore. Si lavora anche sulla formula del possibile trasferimento, col Real Madrid (proprietario del cartellino) che spinge per una cessione a titolo definitivo per monetizzare l’addio del giocatore, contro la richiesta del prestito (biennale) dei viola.