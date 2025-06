Mercato, Napoli scatenato: pressing sull'Udinese per l'ex obiettivo viola Lucca

Non solo Kevin De Bruyne, che ha fatto proprio oggi le visite mediche a Villa Stuart, e Yunus Musah per il quale ha già contatti ben avviati con il MIlan per un acquisto a titolo definitivo; il Napoli è intenzionato a regalare all'allenatore Conte la squadra completa il primo possibile e dunque sta lavorando su più fronti.

E secondo quanto scrive TMW infatti è in fase calda anche la trattativa fra il Napoli e l'Udinese per Lorenzo Lucca. Il centravanti della Nazionale piace anche al Milan di Massimiliano Allegri, ma al momento il Napoli sembra essere più avanti con Manna che ha alzato il pressing per provare a trovare gli accordi definitivi e regalare così ad Antonio Conte un importante sostituto di Romelu Lukaku anche nell'ottica delle rotazioni fra campionato e Champions League.