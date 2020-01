MERCATO, La SPAL ha il sì per Iago Falque e Bonifazi

La SPAL vuole dare una svolta al suo campionato e abbandonare il prima possibile la zona rossa della classifica: stando alle ultime raccolte dalla redazione di Sky, il direttore sportivo Vagnati ha l’accordo con il Torino per Kevin Bonifazi e Iago Falque. Dopo aver incassato la disponibilità di Cairo, si lavora per gli ok dei giocatori, in particolare dello spagnolo che è stato frenato dagli infortuni in granata e ha bisogno di giocare. Per Bonifazi, che sarebbe alla terza esperienza a Ferrara, la trattativa va avanti da tempo.