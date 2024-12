MERCATO, Fiorentina sul giovane rossonero Liberali

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche la Fiorentina starebbe seguendo, al pari dell'Atalanta, le gesta del trequartista classe 2007 del Milan Futuro, Mattia Liberali. Il giovane si sta facendo le ossa in Serie C dove finora ha messo insieme 9 presenze e 1 gol tra Serie C e Coppa Italia di categoria. Secondo Revelo il giocatore, che è in scadenza nel 2026 con il club rossonero, sarebbe entrato nel mirino di alcune squadre tra cui cui appunto la Fiorentina.