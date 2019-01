MERCATO, Drago rinnova, poi Empoli. Gagliardini...

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, domani o al massimo mercoledì saranno i giorni giusti per l'ufficialità del passaggio in prestito di Bartlomiej Dragowski dalla Fiorentina all'Empoli, con il portiere polacco che però prima prolungherà di un altro anno (portandolo così al 2022) l'attuale contratto con i viola. Sull'altro fronte è atteso, come detto, l'arrivo a Firenze di Pietro Terracciano.

Per quanto riguarda invece la situazione di Roberto Gagliardini, c'è gradimento da parte della Fiorentina (come scritto su FirenzeViola.it il giocatore è stato caldamente suggerito da Pioli, LEGGI QUI), anche se in casa Inter non c'è la volontà di spargere un bagno di sangue per ultimare il trasferimento. Non si esclude però che i nerazzurri lo possano anche cedere in prestito con diritto di riscatto, alla fine.