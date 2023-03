MERCATO, C'è l'idea Falcone per la porta viola

FirenzeViola.it

Dopo Abdelhamid Sabiri, la Fiorentina continua a guardare in casa Sampdoria: secondo quanto raccolto da ClubDoria46, i viola sarebbero interessati a Wladimiro Falcone, portiere di proprietà dei doriani ma in prestito al Lecce La Fiorentina ha pensato all'estremo difensore classe '95 per la prossima stagione, visto anche il grave infortunio occorso a Salvatore Sirigu, vice di Pietro Terracciano tra i pali gigliati.