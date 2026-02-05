Meno due a Fiorentina-Torino: le statistiche della sfida del Franchi

Meno due giorni a Fiorentina-Torino ed ecco le statistiche di Opta sul match in programma allo Stadio Artemio Franchi:

La Fiorentina è la squadra contro cui il Torino ha vinto più partite nella sua storia in Serie A: 50 su 153 sfide, completano 50 successi viola e 53 pareggi. L'ultima vittoria dei granata contro i toscani in campionato risale, però, al 21 gennaio 2023 (1-0), da allora due successi viola e quattro pareggi in sei confronti. Fiorentina e Torino hanno pareggiato le ultime due sfide in campionato, l'ultima volta che hanno registrato almeno tre pareggi consecutivi in Serie A risale al periodo tra gennaio 2014 e febbraio 2015 (quattro in quel caso).

La Fiorentina è rimasta imbattuta in 34 delle ultime 35 partite casalinghe contro il Torino in Serie A (19V, 15N): l'unico successo dei granata al Franchi nel periodo in campionato risale al 21 gennaio 2023 (1-0 con rete di Aleksey Miranchuk). La Fiorentina arriva da due sconfitte di fila in campionato contro Cagliari e Napoli; solo una volta in questa stagione di Serie A i viola hanno perso tre match consecutivi: tra novembre e dicembre contro Atalanta, Sassuolo ed Hellas Verona.

La Fiorentina è la squadra che ha registrato meno clean sheet nel campionato di Serie A in corso: solo tre (mentre il Torino nove); l'ultima stagione in cui i viola avevano mantenuto la porta inviolata al massimo tre volte dopo 23 gare di massima serie risaliva al 2001/02 (due in quel caso). Con 22 gol fatti e 40 subiti, questa è solo la terza stagione che il Torino registra una differenza reti di almeno -18 dopo 23 gare in Serie A, dopo il 2002/03 (-27) e il 1958/59 (-28) - in entrambi i precedenti casi i granata furono retrocessi a fine campionato.

Tra le squadre attualmente in Serie A, il Torino è quella che aspetta da più partite il pareggio: 12 (4V, 8P) - l'ultimo segno "X" dei granata in campionato risale infatti allo scorso 8 novembre nel derby contro la Juventus (0-0). La Fiorentina è la formazione che ha subito il maggior numero di falli in questo campionato: 363, 76 dei quali nell'ultimo terzo di campo (altro record). Le cinque reti di Moise Kean in questo campionato sono state tutte segnate al Franchi; in generale, solo Kenan Yildiz e Lautaro Martínez (entrambi sei) hanno realizzato più gol in match casalinghi nella Serie A 2025/26 (a quota cinque anche Rafael Leão e Tasos Douvikas).

Duván Zapata ha realizzato sei gol contro la Fiorentina in campionato, inclusa una doppietta al Franchi l'11 aprile 2021. Nove delle ultime 12 reti del colombiano in Serie A sono arrivate in trasferta, anche se la sua ultima marcatura fuori casa nel torneo risale al 5 ottobre 2024 contro l'Inter.