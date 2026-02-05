L'ad De Siervo: "Trasferte vietate ai tifosi? Fermare tutti è un danno, ecco cosa serve"

L'ad della Lega, Luigi De Siervo, durante un evento ieri sera è tornato sugli episodi di violenza nel calcio e le trasferte vietate alle tifoserie, compresa quella viola: "Manca un atto di maturità profonda. Sono frange del tifo che si organizzano per fare risse programmate e questo è un tema imparabile. Si muovono su piccoli pulmini, come fosse una sorta di guerriglia urbana. Le Forze dell'ordine fanno molto, purtroppo fermare tutti è un danno: bisogna isolare queste persone, utilizzando i Daspo e i non gradimento cercando di essere chirurgici. I danni al sistema e al paese sono evidenti, serve una presa di posizione forte per non sciupare e rovinare tutto".