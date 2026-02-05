Di Chiara: "Paratici perno della società viola. Sarri? Prima la salvezza"

L'ex viola Alberto Di Chiara è intervenuto a TMW Radio durante Maracanà per parlare di Fiorentina e dell'arrivo di Fabio Pratici come Ds viola: "La società aveva bisogno di un punto di riferimento importante.

Ha avuto coraggio?

"E' venuto a Firenze e non è che è andato in quale altra piazza. Sicuramente ha detto cose giuste alla sua presentazione. Ovvio che il primo obiettivo sia salvarsi, per poi programmare il futuro del club. Fare discorsi tecnici a lungo termine ora è inutile. Deve essere il perno di questa società, dove l'obiettivo unico ora è quello della salvezza".

Potrebbe portare Sarri sulla panchina della Fiorentina?

"Certamente è una strategia che deve far parte del futuro del club, ma che arriva dopo la salvezza. Sarri è abituato a piazze difficili, non si impaurisce in questi casi, però è tutto da vedere".