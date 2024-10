MENCUCCI, Pongracic crescerà. Viola tra 4º e 6º posto

FirenzeViola.it

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana ha parlato l'amministratore delegato del Lecce ed ex viola Sandro Mencucci, iniziando da una considerazione sulla partenza di stagione dei salentini: "Il nostro inizio non è certamente stato dei migliori, ma abbiamo anche affrontato squadre forti con cui è difficile fare risultato. Siamo comunque fiduciosi, la rosa è giovane e c'è tanto tempo per poter recuperare. Trovare la Fiorentina dopo la sosta non è la cosa migliore, ma tanto dovremo affrontarle tutte”.

Sulla Fiorentina: “Ha preso un allenatore ottimo ed è un organico nuovo. Non possiamo pretendere che funzioni tutto fin da subito, quindi ci vorrà un periodo di adattamento. Ma la vedo tra un quarto e un sesto posto. Fantastica la partita contro il Milan, sarebbe stato un rammarico non vincerla"

Su Pongracic: "Strano, finora. L'anno scorso a Lecce è stato uno dei migliori giocatori, sotto tutti i punti di vista. Anche fuori dal campo. Ci sarà sicuramente una difficoltà di adattamento iniziale, ma vedrete che crescerà. Non è possibile che sia così ai margini, non c'è da disperare e non c'è un problema Pongracic”.