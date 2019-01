MENCUCCI, Chiesa come un figlio. Le squadre B...

“Chiesa è bravissimo, penso che sta facendo veramente bene ma a mio giudizio anche con un’ottima squadra insieme a lui”. Lo ha detto ad Italpress il consigliere delegato viola Sandro Mencucci, tornando sull’eccellente prestazione di Federico Chiesa, nella sfida disputatasi ieri a Verona fra il Chievo e la Fiorentina in cui l'attaccante gigliato ha messo a segno una doppietta. “Non si può avere un’idea della grandissima soddisfazione e di quale emozione si provi a veder segnare un giocatore come Chiesa, cresciuto nel nostro settore giovanile - ha aggiunto Sandro Mencucci - Avendo visto questi ragazzi come lui, da bambini, e vederli crescere con noi, praticamente diventano quasi dei tuoi figli. Il fatto che poi diventino quei campioni dove tutti hanno fatto la loro parte, dalla società, passando per i loro genitori, così come il ragazzo, è una soddisfazione che non si puo’ immaginare. E’ chiaro che quando segna un’atleta della Fiorentina siamo tutti contenti, ma quando lo fa un’atleta cresciuto in casa tua, un pochino di piu’”. Da uomo che per il club viola ricopre spesso il ruolo di rappresentante in Lega Calcio, Sandro Mencucci ha anche parlato della possibile ristrutturazione delle cosiddette ‘seconde squadre’ a partire dalla prossima stagione. “La dimostrazione che il progetto sulle ‘seconde squadre’ non fosse particolarmente efficace, anche se noi siamo sempre stati favorevoli, è il fatto che solo un club vi abbia partecipato - ha concluso Sandro Mencucci -. Penso anche che non era facile di punto in bianco fare un progetto sulle ‘seconde squadre’, per cui vedendo quali possano essere adesso le modifiche da fare, credo che tante altre squadre professionistiche la faranno, e la Fiorentina che è sempre stata in campo per dimostrare il valore delle ‘seconde squadre’, per poter far giocare anche i piu’ giovani, credo che potrà seguire questo progetto”.