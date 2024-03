MELONI, Non è stato facile salvaguardare i 55 mln del Pnrr

FirenzeViola.it

A margine della firma del patto di coesione con la Toscana, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha parlato anche di lavori di restyling dello stadio Franchi: “Nel decreto Pnrr il Governo ha salvaguardato i 55 milioni di euro che erano destinati allo stadio Franchi di Firenze considerati inammissibili dalla Commissione europea. Non è stato facile perché, in assenza di altri progetti immediatamente disponibili, è stata una trattativa abbastanza complessa però quei fondi sono a disposizione. Ora si può avviare con tutta la città metropolitana, con i sindaci dei comuni della città e con il presidente della Regione nelle prossime settimane una interlocuzione per capire come meglio spendere queste risorse considerando che ci sono 17 comuni alluvionati nella provincia.

Nelle prossime settimane avremo ancora del lavoro da fare immediato e confido che continueremo a farlo con la stessa concretezza, disponibilità e la stessa ansia per la salvaguardia dei cittadini che abbiamo dimostrato nei mesi passati”. Lo riposta l'ANSA.