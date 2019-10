MAZZARRI, Vittoria in appello: sarà in panchina

Il Toro ha vinto l'appello: domenica contro il Napoli Walter Mazzarri e Nicolò Frustalupi saranno regolarmente in panchina. Vittoria su tutto il fronte per il club granata davanti alla Corte d'appello sportiva nazionale. Dopo Parma-Torino sia Mazzarri che Frustalupi erano stari squalificati per una giornata dal giudice sportivo, decisione commutata in un'ammonizione con diffida il tecnico e una multa di 3500 euro per il suo vice.