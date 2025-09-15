Mazzantini: "Martinelli? Come me con Pagliuca, allenarsi con i big è uno stimolo. Ma aspettiamo a definirlo forte"

L'ex portiere di Inter e Perugia Andrea Mazzantini a Tuttomercatoweb ha parlato dei portieri di serie A, tra cui il secondo della Fiorentina, Tommaso Martinelli.

Alla Fiorentina Martinelli si allena con De Gea, una situazione simile da quella vissuta da te con Pagliuca. Gli farà bene?

"Prima di dire che uno sia forte andiamoci piano, in Italia si fa presto. Sicuramente quando ti alleni con grandi portieri, come successo a me con Pagliuca, è da stimolo. Quando vedi loro, cerchi di dare il meglio per essere all'altezza. Alla prima apparizione Martinelli ha fatto bene, ma prima di dire che sia il portiere del futuro aspetterei".

A Napoli è più chiaro fin da subito che ci sarà alternanza. Giusto?

"Si parla di calcio moderno, io la vedo come una cosa sbagliata. La gerarchia deve esserci. Il portiere deve avere la tranquillità di giocare. Se io gioco e l'allenatore fa giocare il secondo, poi se il secondo fa bene a me fa rodere... La testa di un portiere funziona così. Poi MIlinkovic-Savic ha preso un gol evitabile con la Fiorentina. Tornando a Juve-Inter, ho visto anche dei gol presi da Di Gregorio... ho visto tanti errori ecco".