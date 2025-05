Maspero su Palladino: "Ha dimostrato qualità da manager e da uomo spogliatoio"

vedi letture

L'ex giocatore Riccardo Maspero ha parlato di Fiorentina a TMW Radio, durante Maracanà. Queste le sue parole su Palladino e la squadra viola: "I risultati sono stati positivi, questo rinnovo giustifica il lavoro fatto da Palladino fuori dal campo. Era un anno nuovo, giocava su più fronti e conquistare Firenze non è facile. Ha dimostrato di avere qualità da manager, da uomo di spogliatoio. Non era facile fare quello che ha fatto Palladino quest'anno. Hanno allestito una squadra per Palladino, allenatore emergente che è arrivato in una squadra importante e ha bisogno di giocatori che ascoltino. Ci sono giovani al punto giusto per seguire le sue indicazioni. I giocatori hanno sposato in pieno le sue idee e questo per un allenatore fa la differenza".

E poi ancora su Palladino: "E' un allenatore giovane, che ha delle idee e ci si deve sempre adattare bene alla piazza dove si va. E non è facile. Se la Fiorentina prende Palladino è perché ha visto certe caratteristiche. E deve fare quello per cui è stato preso.

Col Betis? "Bisogna solo vincere. Se la può giocare, è una squadra che ha dimostrato di avere le qualità per fare la partita e portarla a casa. Sono gli ultimi 90' ma la Fiorentina ha una consapevolezza nei propri mezzi e sa che si gioca una parte importante della stagione. Sarà una partita da Fiorentina, metterà in campo tutte le armi che ha".