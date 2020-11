MASINI, Viola hanno squadra perfetta per Montella

Marco Masini, cantante e grande tifoso viola, ha parlato così del momento della Fiorentina: "Mi sto accorgendo che stiamo vivendo un momento difficile anche sociale perché questa emergenza ha condizionato tutti, compreso il calcio. La scelta di confermare Iachini l'ho sostenuta perché c'era pochissimo tempo per preparare un progetto nuovo e quelli iniziati infatti non stanno andando benissimo. La Fiorentina ha cambiato la proprietà, il tempo non è stato dalla nostra parte. Credo ci sia indecisione in società perché non vedo allenatori che possano garantire salto di qualità enorme. Tutti hanno bisogno di tempo oppure si andrà verso una scelta leggera, un tecnico che possa accettare anche un contratto a breve scadenza. Oggi con chi costruisci? Se Sarri e Spalletti non salgono in corsa è chiaro che bisogna andare su qualcun altro. Successori? Posso dire che D'Aversa non sarebbe l'allenatore per questa squadra perché è un contropiedista. La squadra sarebbe perfetta per Montella, tecnica, che può fare possesso palla, verticalizzare al momento giusto. I problemi di spogliatoio non li conosco, ma da un punto di vista tecnico mi sembra sia costruita per lui. Prandelli è un uomo prima di tutto e mi piacerebbe vederlo di nuovo in panchina, ma è un'offesa chiamarlo traghettatore, non opterei per una scelta di questo genere. Iachini sta facendo dei tentativi, ma Montella può essere la soluzione, anche rischiosa, che qualcosa ti può dare. Commisso? Un presidente che arriva dagli USA è normale si trovi davanti ad una realtà diversa. Sono deluso dal fatto che da anni si cerca di costruire uno stadio e non ci si riesca, ma è un problema italiano. Mi piacerebbe averlo a Firenze, ma perché darebbe un grande segnale all'Europa".