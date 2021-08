MASINI, I viola hanno cambiato marcia. Vlahovic...

Il noto cantante e tifoso viola Marco Masini è intervenuto per parlare della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Si respira un'entusiasmo differente ed è evidente il cambio di marcia che c'è stato nei calciatori, adesso convinti delle idee del tecnico. Quando si hanno chiare le cose che si devono fare si lavora meglio e si gioca anche meglio di quanto fatto fino ad oggi. Mercato? Per me è stato valido e lo dimostra il fatto che abbiamo delle alternative: Maleh per Castrovilli, Castrovilli per Pulgar o viceversa... Possono anche giocare tutti insieme. I gol presi sono stati su palle perse e quindi tenere fuori il cileno non sarà semplice e giocatori di livello come Bonaventura dovranno stare in panchina. Davanti c'è Nico Gonzalez che può saltare anche 4 giocatori e fare il funambolo, mentre Vlahovic è un macigno e fa reparto da solo. Per il calcio che giocavamo prima mancavano gli interpreti giusti, mentre adesso ci si può divertire. Non esiste in Serie A un attaccante che abbini fisico e tecnica come Vlahovic, per me neanche Dzeko. Esterno? Messias ci farebbe divertire più di Berardi perché è più estroso e non mi dispiacerebbe".