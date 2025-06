Masini esalta Dzeko: "Porta mentalità vincente. E che bello rivedere in viola Pioli"

vedi letture

Il noto cantante (di fede viola) Marco Masini ha parlato a Radio Sportiva dei temi più caldi di casa Fiorentina, dall'arrivo di Edin Dzeko in attacco all'imminente ritorno di Stefano Pioli in panchina: "Direi che Dzeko mi piace, al di là della capacità di segnare porta esperienza, mentalità, un insegnamento per i giovani sui quali comunque la Fiorentina mi pare improntata a muoversi con Fazzini. Se Pioli volesse continuare col 3-5-2, può essere anche una sorta di secondo attaccante il bosniaco. La panchina dell'anno prossimo? Sono felicissimo di avere di nuovo Pioli a Firenze, in attesa dell'annuncio.

E' uno dei tecnici più preparati, sono suo amico, e poi è innamorato della città, il che è importantissimo a mio avviso. Non è lo stesso Pioli che abbiamo conosciuto anni fa, secondo me è il momento giusto per riprendere in mano la squadra con la sua esperienza. Un po' padre, un po' allenatore, un po' dirigente, è il Ranieri della Fiorentina"-