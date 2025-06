Mondiale per Club, il Chelsea si llude ma vince il Flamengo. Benfica a valanga

vedi letture

Il Chelsea si illude con il gol di Neto al 13' ma nella ripresa il Flamengo sale in cattedra con Bruno Henrique che con gol e assist per Danilo nel giro di 3 minuti (62' e 65') ribalta il risultato. Al 68' piove sul bagnato per la squadra di maresca che resta in dieci per l'espulsione del neo entrato Jackson. All'83' arriva anche il 3-1 del Flamengo con Wallace Yan. Con questo risultato il Flamengo va a 6 punti lasciando il Chelsea a 3. Esperance Tunis e Los Angeles Fc a 0 punti devono ancora giocare la seconda gara.

Il Benfica è un rullo compressore e rifilia 6 gol all'Auckland City, al termine di una gara a lungo sospesa per il temporale. Nel primo tempo Di Maria su rigore sblocca il risultato solo nel recupero, poi nella ripresa si gioca su un campo solo e nell'ordine arrivano i gol di Pavlidis al 53', di Sanchez al 63', doppietta di Barreiro al 76' e 78' e chiude la gara, così come l'aveva aperta, Di Maria su rigore nel recupero. Il Benfica guida momentaneamente la classifica a quota 4 punti ma Bayern (3) e Boca Junior (1) devono ancora giocare la seconda gara.