Cagliari, ecco lo staff di Pisacane: il suo vice è lo storico "secondo" di Pioli

Il Cagliari in questi minuti ha annunciato lo staff tecnico per la stagione 2025/26 di mister Fabio Pisacane, a decorrere dal prossimo 1° luglio: l’allenatore in seconda sarà Giacomo Murelli, una lunga esperienza da vice di Stefano Pioli maturata nelle competizioni nazionali e internazionali sulle panchine – tra le altre – di Bologna, Lazio, Inter, Fiorentina e Milan, con cui è diventato Campione d’Italia nella stagione 2021/22. Nel ruolo di collaboratore tecnico lo spagnolo Alberto Gallego Lancuentra, ex Ibiza e Recreativo de Huelva, dove ha centrato da allenatore due promozioni in seconda serie. La preparazione atletica verrà affidata a Mauro Baldus, supportato da Fabio Figus e Francesco Fois, che si occuperà del recupero infortuni.

Il preparatore dei portieri sarà Luca Bucci. Ricordiamo che il Cagliari sarà la prima avversaria della Fiorentina nella prossima Serie A (si giocherà domenica 24 agosto alle 18:30).