Euro Under-21: prima uscita da ct per Gattuso, in tribuna a Italia-Germania

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Prima uscita ufficiale da Commissario tecnico della Nazionale di calcio per Gennaro Gattuso in Slovacchia, dove 25 anni fa si laureò campione d'Europa con la Nazionale Under 21. L'occasione sarà il quarto di finale del Campionato Europeo U 21 che domenica 22 giugno (ore 21, diretta su Rai 1) alla 'Dac Arena' di Dunajska Streda vedrà l'Italia opposta alla Germania. Il neo Ct - insieme al segretario generale della Figc, Marco Brunelli, e al capo delegazione azzurro, Gianluigi Buffon - incontrerà il tecnico Carmine Nunziata, lo staff e i calciatori per poi seguire dalla tribuna la sfida con i tedeschi. Gattuso ha vinto il Campionato Europeo con l'Under 21 il 4 giugno del 2000, quando a Bratislava l'Italia superò 2-1 in finale la Repubblica Ceca grazie alla doppietta di Andrea Pirlo, regalandosi il quarto dei cinque titoli continentali della sua storia.

L'attuale Ct giocò tutte le gare del torneo tra qualificazioni, play-off e fase finale, facendo poi parte tre mesi dopo anche della spedizione ai Giochi Olimpici di Sidney, fino alla sconfitta (1-0) con la Spagna nei quarti di finale. Sono 21 le presenze complessive con l'Under 21, con cui ha debuttato il 25 marzo 1998 in occasione dell'amichevole con Malta a La Valletta (0-1). Un solo gol realizzato, quello messo a segno nell'amichevole con la Scozia disputata il 23 maggio 1998 a Castel di Sangro. (ANSA).