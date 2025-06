Buscè: "Fazzini pronto per Firenze: sa sempre quale parte del campo coprire"

Intervistato da TMW, l'ex tecnico del Rimini e dell'Empoli Primavera Antonio Buscè ha parlato di Jacopo Fazzini (suo giocatore nell'Under-19 azzurra) in vista del suo possibile approdo alla Fiorentina: "Credo proprio che sia pronto per questo salto. Ha fatto vedere il giocatore che è, anche quest’anno in cui ha dovuto superare qualche problema fisico. Nel momento in cui è rientrato e ha ripreso la condizione, nelle ultime 7/8 partite ha fatto 5 gol. Questo la dice lunga sul valore che ha questo ragazzo. Quando sta bene sotto l’aspetto fisico, riesce a fare delle ottime partite e delle cose in campo che alla sua età pochi giocatori fanno.

Credo che possa essere la condizione giusta approdare in un club dove hanno altre ambizioni. È molto bravo anche nell’uno contro uno, sa spostarsi la palla e metterla dentro con qualità. Lui faceva questo: a volte, senza dire nulla di tattico sulla posizione, andava a trovarsela da solo. Per un giocatore, è un qualcosa che è un valore aggiunto: senza dire dove posizionarsi, sa dove deve andare. Io li chiamo talenti”.