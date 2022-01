MASINI, Addio DV9 apra un futuro "d'amore". E ora...

Marco Masini, cantante di nota fede viola, ha commentato l’attuale momento della Fiorentina, a cominciare dal comunicato della Curva Fiesole emesso poco fa: “Mi aspettavo che un giorno Vlahovic sarebbe finito alla Juventus… ma un giorno di gennaio proprio no. Ho letto su alcuni siti che lui, da piccolo, in Serbia tifava Juve per cui forse l’errore è stato a monte. Era chiaro ormai che lui volesse andar via. La posizione della Fiesole? La società decide la strada migliore quando è compatta: l’aspetto economico in ballo era importante, meglio dunque investire nuove risorse per investire il futuro. Penso che la cessione di Vlahovic possa servire per impostare un futuro “di amore”: chi arriva dovrà contribuire al progetto rimanendo per tanti anni. I gol di Vlahovic non potranno essere mai sostituiti da un solo giocatore: si deve andare alla ricerca di gol dagli esterni. Io per esempio sarei andato alla ricerca di un giocatore come Berardi: Ikonè per esempio di non ne ha molti nel suo bagaglio tecnico. Trovare un altro giocatore da 30 gol a stagione sarà molto difficile per me”.