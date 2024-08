MASCHERANO, Se resto nell'Argentina? Devo digerire il ko

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'eliminazione dell'Argentina Sub23 di Beltran ad opera della Francia ai quarti di finale delle Olimpiadi, il ct Javier Mascherano ha parlato a TyC Sports: "Penso che sia mancato il gol. La realtà è che forse i primi 15 minuti di partita sono stati difficili per noi, soprattutto con il gol così presto, ma poi la squadra ha iniziato a sentirsi a proprio agio, ci siamo liberati del nervosismo dall'alto e poi è stato praticamente tutto nuovo. È difficile capire una partita come questa in cui ci è arrivato poco o nulla e abbiamo avuto alcune situazioni per pareggiare.I cambi nell'undici titolare? Durante tutto il torneo i cambiamenti hanno funzionato per noi e hanno sempre migliorato la squadra.

L'idea oggi era quella di controllare i loro due attaccanti con un esterno più basso. Il mio futuro in vista del Mondiale Under 20 del 2025? Ora vado in albergo e cerco di digerire questa sconfitta, niente di più".