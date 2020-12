MARTORELLI, Viola, manca Milik. Se lunedì va male...

Il noto manager Giocondo Martorelli ha parlato del momento della Fiorentina, soffermandosi sui temi legati al calciomercato in vista della sessione di gennaio. Ecco le sue parole “Cutrone? Le opportunità per mettersi in mostra le ha avuto, ma come lui anche altri giocatori non hanno mantenuto le attese, come ha detto Pradè. La squadra allestita dai viola è molto buona ma molti singoli non hanno risposto alle potenzialità che avevano nelle corde. Adesso con la nuova formula di Cutrone Prandelli sarà più libero di usarlo come vuole. Le difficoltà dell’attacco viola? Il nostro calcio per certi ruoli è molto difficile: serve esperienza e prontezza. Oggi la Fiorentina non ha attaccanti che possano garantire un certo numero di gol. Ai viola manca un Milik di turno, dovrà essere colmato il gap in quel settore. Lunedì ci sarà una partita da non fallire, perché sennò ci sarebbero dei problemi a livello mentale”.