MARTORELLI, Milenkovic? Se fossi in lui rinnoverei

Giocondo Martorelli, intervistato da TMW, ha parlato così della Fiorentina: "La Fiorentina ha sorpreso tutti, sia per quanto riguarda i risultati che per il gioco espresso. Faccio i miei complimenti alla società e all'all'allenatore. Ha tutte le carte in regola per raggiungere l'Europa perché ha dimostrato che se la piò giocare con tutti, lo ha dimostrato anche a San Siro con l'Inter. La società sta crescendo e sta facendo investimenti importanti, quindi complimenti a tutti".

Sul riscatto di Piatek: "In questo momento sta facendo il suo, ha ancora un'età per dire la sua. Bisogna capire anche le ambizioni della Fiorentina: se vogliono aumentare il livello tecnico della squadra allora devi andare a cercare un altro tipo di giocatore. Piatek comunque è un giocatore che in ogni caso in una rosa competitiva ci può stare".

Su Milenkovic: "Quello che sta succedendo sui parametri zero va valutata caso per caso. Le cose possono cambiare da un momento all'altro, se vai a scadenza nell'anno in cui non hai fatto benissimo allora non è detto che le cose vadano per il meglio. Milenkovic può senz'altro prendere in considerazione l'idea di rinnovare con la Fiorentina. Può prendere seriamente il fatto che in futuro può essere il punto di riferimento della difesa dei viola".