MARTINELLI, Un sogno giocare con la squadra che amo

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oggi, nell'ultima gara della stagione per la Fiorentina, Italiano ha deciso di far esordire Tommaso Martinelli. Il giovane portiere viola è stato il primo calciatore nato dal 2006 in poi a giocare da titolare un match di Serie A(QUI la notizia completa su FirenzeViola.it). Sui social l'estremo difensore fiorentino ha voluto esprimere tutta la sua gioia per essere riuscito a coronare il suo sogno di bambino, ovvero esordire con la maglia della squadra del suo cuore. Martinelli ha poi voluto ringraziare tutti i suoi compagni, lo staff, la sua famiglia e i suoi amici. Infine un pensiero speciale il portiere classe 2006 l'ha dedicato a Joe Barone. Di seguito il post Instagram di Martinelli: