MARTINELLI, 1°nato dal 2006 in poi titolare in Serie A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Giornata da ricordare quella di oggi per Tommaso Martinelli che fa il suo esordio assoluto con la prima squadra viola. Non solo, il giovane portiere gigliato è il primo calciatore nato dal 2006 in poi a giocare da titolare un match di Serie A. L'unico altro 2006 sceso in campo nella massima serie italiana è Simone Pafundi, ma il talento cresciuto nell'Udinese è sempre partito dalla panchina.